Black Panther 2, per Kevin Feige il recasting di T’Challa era prematuro

Vi abbiamo già fatto vedere le copertine che Empire ha dedicato a Black Panther 2 – il cui titolo ufficiale lo ricordiamo è Black Panther: Wakanda Forever – il cinecomic dei Marvel Studios in uscita l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti e il 9 in Italia.

L’edizione digitale del magazine ha pubblicato un estratto dalla cover story in cui Kevin Feige spiega, parlando del recasting di T’Challa, che era un’operazione troppo prematura da fare.

Parlando della sostituzione del compianto Chadwick Boseman nei panni del sovrano di Wakanda dice:

È che ci sembrava fosse troppo prematuro procedere con un recast. Stan Lee ha sempre detto che la Marvel rappresenta il mondo che vedi fuori dalla tua finestra di casa. E abbiamo spesso parlato di come, per quanto fantastiche, straordinarie e incredibili possano essere le nostre storie e i nostri personaggi, c’è sempre una componente umana con cui entrare in relazione in ogni cosa che facciamo. Il mondo sta ancora elaborando la perdita di Chadwick. E Ryan ha messo tutto quello nella storia del film.

Poi aggiunge:

Le conversazioni si basavano tutte sul “Cosa facciamo ora?”. Dovevamo capire come l’eredità di Chadwick – e quello che aveva fatto per aiutare il Wakanda e Black Panther a diventare queste idee incredibili, che forniscono ispirazione e far sì che tutto questo potesse continuare. Ha girato tutto intorno a ciò.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever vede nel cast anche Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Empire