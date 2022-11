Black Panther 2, Letitia Wright non risponde a Variety in merito alle sue posizioni antivax

Black Panther 2 è finalmente arrivato nei cinema, in questa pagina potete leggere la nostra recensione, e nel corso del fine settimana analizzeremo con attenzione le performance al box-office nordamericano, italiano e globale del film con Letitia Wright targato Marvel Studios.

Probabilmente ricorderete che la lavorazione del blockbuster è stata decisamente travagliata. Da una parte c’è stata la scomparsa prematura di Chadwick Boseman avvenuta a fine agosto del 2020, dall’altra i problemi che, a lavorazione ben avviata, la pellicola ha avuto per via dell’incidente che ha visto vittima Letitia Wright che ha imposto un lungo stop alle riprese nell’autunno del 2021. Riprese che sono poi ripartite a gennaio del 2022.

Ma, nell’autunno del 2020, Letitia Wright aveva già causato anche dei problemi d’immagine per Black Panther 2 per via di alcune esternazioni in materia di campagna vaccinale contro il COVID. A svariati mesi di distanza dall’avvio della produzione del kolossal cinefumettistico, l’attrice aveva diffuso sui suoi social un link a un video su YouTube che metteva in discussione l’opportunità di vaccinarsi contro il Covid-19 e, più in generale, la sicurezza dei vaccini. Nel video, della durata di 64 minuti e privo di riscontri oggettivi, il presentatore esordisce dicendo “Non so nulla sui vaccini a livello medico, ma sono sempre stato piuttosto scettico” (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Un anno dopo, con le riprese di Black Panther 2 in corso, arrivava un report secondo cui Letitia Wright avrebbe diffuso opinioni antivax sul set della produzione. Scatenando un nuovo putiferio e la sua successiva cancellazione da Twitter.

Eccoci arrivare all’oggi e al lungo approfondimento che Variety ha dedicato al cinecomic. Nel pezzo sono presenti interventi di svariati talent artistici e produttivi e, a un certo punto, viene anche affrontata la questione delle opinioni antivax di Letitia Wright.

Angela Bassett spiega, ad esempio, di non aver mai sentito la collega parlare di vaccini durante la lavorazione del film mentre il produttore della pellicola, Nate Moore, spiega di non averla mai interpellata circa il suo status vaccinale, un’informazione che ignora ancora oggi. Una posizione, questa, che contraddice i report del tempo secondo cui si parlava di obbligo vaccinale per tutti gli attori e le attrici impegnati sui set delle produzioni Disney.

Moore spiega:

Non è una domanda che abbiamo fatto, a nessuno, a essere onesti. E lei non ha neanche mai toccato la questione. Abbiamo letto dei report, che fra l’altro giudico ingiusti, considerato che non capisco come possano essersi originati. In quanto persona che è stata per tutto il tempo sul set del film, credo che avrei sentito qualcosa. È stato un piacere, una gioia lavorare con lei perché è sempre stata il massimo della professionalità.

Poi però Variety chiede un’opinione sull’accaduto alla diretta interessata ed è a quel punto che nell’articolo leggiamo:

Quando Variety ha chiesto alla Wright un’opinione sui report relativi al suo status vaccinale, la sua pubblicista ha interrotto la chiamata insistendo sul fatto che l’intervista doveva passare alla domanda successiva. Il giorno seguente, lo staff dell’attrice ha detto che avrebbe risposto alle domande in materia via email, inclusa quella sul suo status vaccinale. Due giorni dopo la spedizione delle domande, il suo staff ha fatto sapere che a causa di variazioni nell’agenda dei suoi impegni non aveva avuto modo di rispondere e ha rimandato alla sua dichiarazione affidata a Instagram nel 2021.

Ve la riportiamo qua sotto:

Che Dio vi benedica. Mi rattrista dover essere costretta a commentare la notizia dell’Hollywood Reporter pubblicata il 6 ottobre. L’articolo parlava della mia condotta sul set di Black Panther 2 e dichiaro onestamente che è tutto assolutamente falso. Chiunque mi conosca o che abbia lavorato con me sa che lavoro estremamente sodo sulla mia arte e il mio obiettivo principale è sempre creare qualcosa che abbia impatto e sia di ispirazione. Ciò è stato e continuerà a essere il mio solo obiettivo. Continuerò a rimettermi alle mani di Dio e alle scritture di Isaia 54:17. Continuo a concentrarmi sulla mia guarigione, grazie per le vostre preghiere. E continuo a pregare per l’amore di Dio, per la pace e la gioia per tutti voi. Dio vi benedica. Letitia

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever è al cinema dal 9 novembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.