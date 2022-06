Ora che abbiamo visto non uno, ma addirittura due trailer di Thor: Love and Thunder la nuova domanda che si rincorre sul web nel fandom Marvel è “Quando potremo vedere il trailer di Black Panther 2?”.

Quesito, naturalmente, ancora privo di risposta, ma sul quale si comincia a speculare con una certa insistenza tanto che Asad Ayaz, il presidente del marketing Disney, è intervenuto su Twitter per smentire una voce secondo la quale il primo trailer di Black Panther 2 verrà diffuso questo venerdì durante le finali dell’NBA.

Ecco il Tweet:

Inaccurate — Asad Ayaz (@asadayaz) June 8, 2022

Smentita autentica o semplice depistaggio?

Lo scopriremo a breve.

Va detto che quando Spider-Man: No Way Home stava per arrivare nelle sale, sempre Asad Ayaz aveva commentato sbigottito, su Twitter, una voce secondo cui nella seconda scena extra della pellicola avremmo visto “Gargantos che getta un bus su Doctor Strange e America Chavez. Secondo le voci Gargantos è evocato da Wanda” (ECCO TUTTI I DETTAGLI). La cosa si è effettivamente verificata perché la seconda scena extra della pellicola con Tom Holland era proprio il trailer di Doctor Strange nel multiverso della follia. Questo caso, però, è differente perché si tratta di un materiale promozionale effettivo e nell’ultimo periodo i Marvel Studios hanno iniziato a promuovere le loro pellicole a distanza molto ravvicinata rispetto alla data di debutto in sala.

Che nel caso di Black Panther 2 è ancora decisamente lontana.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

