Black Panther 2: il produttore paragona Valentina Allegra de Fontaine a Nick Fury

In una recente intervista con Screenrant, il produttore di Black Panther: Wakanda Forever, Nate Moore, ha parlato del personaggio interpretato da Julia Louis-Dreyfus, la Contessa Valentina Allegra de Fontaine.

Moore ha spiegato di chi è stata l’idea di un trascorso con il personaggio di Martin Freeman, e ha poi paragonato il personaggio a Nick Fury:

Questa non è di certo l’ultima volta che vedrete Valentina, anche perché credo che adesso lei e Ross siano destinati a ritrovarsi a tavoli diversi dello stesso ristorante.

Il dettaglio del loro rapporto passato è stata un’idea di Ryan [Coogler], che credeva sarebbe stato interessante da esplorare, e magari continueremo a farlo.

Con Valentina, così come fatto con Nick Fury nella Fase Uno, stiamo costruendo pian piano la storia di una donna che forse ha più di un piede in una scarpa. E scopriremo se sarà una cosa positiva o meno per l’Universo Marvel.