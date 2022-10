Black Panther 2: il produttore sulla decisione di non scegliere un altro attore per T’Challa

In occasione di un’intervista con Total Film, il produttore di Black Panther: Wakanda Forever, Nate Moore, ha parlato della decisione di non affidare il ruolo di T’Challa a un altro attore dopo la scomparsa di Chadwick Boseman.

“Non sono certo che sia stata una decisione semplice. Ma una volta presa, è stata una decisione in cui tutti abbiamo creduto e che ci ha guidato” ha commentato.

Ha poi aggiunto:

Non riuscivo a immaginare di rivolgerci al miglior attore al mondo che non fosse Chadwick e dirgli: “Ok, adesso sei T’Challa”. Non riuscivo allora e ancora non ci riesco.

Altre persone sono in disaccordo, siamo consapevoli delle discussioni in proposito e di come la pensino le persone. E lo trovo a suo modo giusto, sinceramente, è giusto che ognuno abbia un’opinione in proposito. Posso solo dire, da persona coinvolta, che non ce l’avrei fatta.