Black Panther 2: il regista parla della fedeltà al Namor dei fumetti e del nuovo approccio visivo

Durante una chiacchierata con EW per la promozione di Black Panther: Wakanda Forever e dell’apertura delle prevendite, il regista Ryan Coogler ha affrontato una serie di aspetti legate al film in arrivo il mese prossimo.

Ha innanzitutto parlato di Namor e del suo aspetto, decisamente fedele a quello dei fumetti:

Quando si girano film come questo, bisogna abbracciare anche gli aspetti più bizzarri, altrimenti rischi di perderti il gusto. Namor ha dei tratti unici e delle caratteristiche che non necessariamente vanno d’accordo: respira sott’acqua, ovviamente, e poi ha delle piccole ali alle caviglie. Ha orecchie a punta e se ne va in giro in mutante. È uno spasso, ragazzi.