Black Panther: Wakanda Forever, Rihanna ha scritto due canzoni per il film?

È il sito solitamente attendibile HitsDailyDouble a lanciare la bomba: Rihanna avrebbe scritto non una ma ben due canzoni per la colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever.

Mancano ormai poche settimane all’uscita del cinecomic Marvel, e come per Black Panther anche in questo caso ci sono alte aspettative circa l’album di canzoni che ne accompagnerà il lancio. Già nel 2020 vi furono rumour su una eventuale parecipazione della popstar alla colonna sonora (in particolare all’album companion “ispirato al film”), ma le voci vennero smentite. Rihanna nel frattempo non ha più pubblicato nuova musica, ma recentemente è stato annunciato il suo ritorno sulle scene dopo una pausa di ben sette anni: a febbraio del 2023 sarà infatti lei a guidare l’half time show del Super Bowl. Ecco quindi che la pubblicazione di una canzone (o addirittura due, come si vocifera) in occasione dell’uscita di Black Panther: Wakanda Forever potrebbe rappresentare il primo passo verso l’annuncio di un nuovo album l’anno prossimo.

Vi terremo aggiornati!

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever arriverà al cinema il 9 novembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.