Black Panther 3: Letitia Wright chiarisce i suoi commenti sul terzo film

Qualche settimana Letitia Wright ha parlato della possibilità di Black Panther 3 in un’intervista con Variety rivelando che fosse “già in sviluppo“.

“Abbiamo bisogno di un po’ di pausa, e Ryan [Coogler] deve tornare in laboratorio, perciò ci vorrà un po’, ma non vedo l’ora che possiate vederlo” aveva dichiarato l’attrice.

In una recente intervista con BuzzFeed, l’attrice ha fatto marcia indietro:

Quello che intendevo dire, e forse non sono stata molto chiara, è che c’è sempre speranza per un altro film, specialmente quando si parla di franchise. Spero che venga fatto un altro film e credo che succederà, ma ci vorrà tempo.

L’attrice ha poi concluso dicendo che il regista ha bisogno di riposo per capire cosa fare con il terzo capitolo e ha aggiunto che nel frattempo si dedicherà ad altri progetti.

LEGGI – Angela Bassett risponde alle critiche di Anthony Hopkins sul green screen nei film Marvel

Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo film Marvel Studios diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, è uscito il 9 novembre nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia. Dal primo febbraio è disponibile anche in streaming su Disney Plus.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!