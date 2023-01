Black Panther 3 si farà? Parla il regista Ryan Coogler

In una recente intervista con il NYT, Ryan Coogler, regista di Black Panther e di Black Panther: Wakanda Forever, ha parlato della possibilità di tornare per un terzo episodio e del futuro della saga Wakandiana.

Sicuramente il materiale per un sequel non manca, così come le basi per un futuro franchise florido e longevo, ma cosa ne pensa il regista dell’eredità della Pantera Nera nel tempo? Tornerebbe per un terzo capitolo?

Mi sento già fortunato e grato per avere avuto l’opportunità di poter lavorare a questi film. Quando mi chiesero di lavorare al primo… mi sentivo come su un treno in corsa. Ringrazio Dio ogni giorno di essere riuscito a salire a bordo di quel treno, di avere incontrato queste persone, questi attori, e di avere incontrato Chadwick durante uno degli ultimi anni della sua vita. Quindi andrò avanti finché le persone lo vorranno. Ma penso sia una decisione da prendere da chi è sopra di me. Con il primo e il secondo film, abbiamo fatto quasi due miliardi di incassi al botteghino, che è la cosa che conta di più per le società in questo momento. Quindi sì, spero che tutto questo continui. E spero che le persone continuino a fare film sul Wakanda anche dopo che noi non ne faremo più parte.

