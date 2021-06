In attesa di avere nuove notizie riguardanti, la Funko ha realizzato una nuova figure della linea POP! dedicata a un personaggio apparso nel primo lungometraggio.

La figure in questione mostra T’Chaka (padre del Black Panther di Chadwick Boseman) con il costume da supereroe e delle vesti wakandiane, come visto nei primi minuti del cinecomic Marvel approdato nelle sale nel 2018.

Ecco la prima immagine del prodotto:

A look at T’Chaka! Spotted on Funko Europe. pic.twitter.com/eiSvYC8Jwy — DisTrackers (@DisTrackers) June 23, 2021

In occasione dell’Investor Day della Disney, lo scorso dicembre, i Marvel Studios hanno annunciato anche alcune novità su Black Panther: Wakanda Forever come il fatto che la pellicola non uscirà a maggio 2022 come inizialmente previsto, ma l’8 luglio 2022.

In tale occasione è stato inoltre confermato che il film inoltre non continuerà a raccontare la storia di T’Challa, ma anzi la produzione “onorerà l’eredità di Chadwick Boseman” scegliendo di non affidare il ruolo ad un altro attore. Kevin Feige ha spiegato, infatti, che il sequel “continuerà a esplorare il mondo incredibile di Wakanda e tutti i personaggi diversificati e ricchi presentati nel primo film“.

Ecco la sinossi del film del 2018:

Dopo la morte di suo padre, mostrata in Captain America: Civil War, il giovane principe T’Challa torna a casa per salire sul trono di Wakanda, un’immaginaria nazione nel continente africano, isolata ma tecnologicamente avanzata, e ricca di giacimenti di vibranio. Quando due pericolosi nemici cospirano per portare il regno alla distruzione, T’Challa è pronto a raccogliere l’eredità di suo padre e a indossare gli artigli di Black Panther.

Cosa ne pensate di questa nuova figure Funko POP! dedicata a T’Chaka? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: CBM