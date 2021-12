Black Panther: il fratello di Chadwick Boseman favorevole a un recasting di T’Challa

Ecco le sue parole:

Non si può dare il ruolo a un altro. [Chadwick] Ha interpretato quel ruolo in un modo che non potrà essere replicato. Odierei vedere un attore ricevere quel testimone, perché non c’è dubbio che sia stato un attore splendido e una figura unica. Guardando solo alle reazioni che ha scatenato Black Panther, non c’è nessuno che possa apportare la sua stessa grazia al ruolo.

Non mi piacerebbe vedere un Anthony Mackie come Black Panther, sarebbe orribile.