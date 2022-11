Black Panther: la Marvel ha già alcune idee per un eventuale terzo film

Wakanda Forever deve ancora debuttare nelle sale, ma i fan già si chiedono se c’è la possibilità di vedere un terzo film di Black Panther. Rispondendo alla domanda in un’intervista con Collider, il produttore Nate Moore ha svelato che alcune idee in merito sono già state discusse, ma per prendere una decisione definitiva si attende di vedere il riscontro che otterrà Wakanda Forever. Ecco le sue parole:

È una grande domanda. Ad essere onesti, non è un tentativo di non rispondere alla domanda. Vogliamo davvero vedere come il pubblico accoglierà il film, e credo che Ryan [Coogler, regista del film] sia davvero interessato a vedere come andrà prima di decidere. Ci sono sicuramente delle idee che abbiamo ventilato su come potrebbe essere un terzo film se riuscissimo a realizzarlo. Ma finché non esce Wakanda Forever, siamo un po’ superstiziosi in questo senso. Non vogliamo fare i conti in anticipo, perché non sai mai cosa potrebbe accadere.