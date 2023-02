Black Panther: Michael B. Jordan si è tenuto lontano dagli affetti per interpretare Killmonger

In un’intervista con Rolling Stone in attesa dell’uscita di Creed III, Michael B. Jordan ha parlato della preparazione al ruolo di Killmonger per il primo film di Black Panther.

Per farlo l’attore si è tenuto alla larga da tutti gli affetti:

Killmonger mi ha permesso di accedere al dolore e alla sfrontata frustrazione che provavo. Ma ovviamente c’è stata anche una certa tristezza, in cui mi sono tuffato più a lungo di quanto mai fatto prima. Finito di interpretare quel personaggio è stato difficile tornare dai miei cari. Durante le riprese mi sono tenuto distante dalla famiglia, dai bambini, lontano da tutto ciò che Killmonger non aveva mai avuto.

Durante un’intervista nel 2019 con Oprah Winfrey, Jordan aveva ammesso di essere andato in terapia dopo il ruolo:

È stata dura all’inizio, dovevo abituarmi di nuovo alle persone che tenevano a me a ricevere quell’amore che avevo rifiutato. L’avevo rifiutato, non lo volevo. Volevo essere in un posto solitario il più a lungo possibile.

Michael B. Jordan è tornato a interpretare Killmonger in Black Panther: Wakanda Forever, ora su Disney+.