Black Panther 2: Michael B. Jordan parla di come ha tenuto segreto il suo ritorno

In occasione di un’intervista per il The Tonight Show di Jimmy Fallon, Michael B. Jordan ha parlato di Black Panther: Wakanda Forever, e della difficoltà di girare il film dopo la scomparsa di Chadwick Boseman.

“È stata dura” ha ammesso. “Questa volta, visto che abbiamo perso il nostro fratello Chadwick che riposi in pace, il peso era enorme. Ryan Coogler ha avuto l’immenso compito di sviluppare la sceneggiatura per omaggiare Chadwick e portare avanti il franchise“.

Quanto alla segretezza attorno al suo ritorno ha aggiunto:

Per tenere tutto segreto, visto che ho dovuto farmi crescere i capelli e cose simili, mentre viaggiavo ho dovuto tenere il cappello, il cappuccio, salire su aerei privati, cosa che non mi è dispiaciuta. Ma tenerlo segreto è stato veramente difficile.

Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo film Marvel Studios diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, è uscito il 9 novembre nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia e arriverà il 1 febbraio su Disney+.

