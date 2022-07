Black Panther: anche T’Challa sul trono di Wakanda tra le nuove figure Funko POP!

In attesa di vedere nella sale Black Panther: Wakanda Forever la Funko ha svelato delle nuove figure della linea POP! ispirate ai protagonisti del primo cinecomic sulla Pantera Nera.

Tra i prodotti troviamo una figure di T’Challa seduto sul trono del regno di Wakanda ma anche Shuri, Nakia e Ramonda.

Potete vedere le immagini delle figure qua sotto:

Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever, diretto sempre da Ryan Coogler, si sono concluse a marzo dopo vari rallentamenti dovuti alla pandemia e a un incidente occorso sul set a Letitia Wright.

Nel cast rivedremo Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett, assieme a Dominique Thorne, Michaela Coel e Tenoch Huerta.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

