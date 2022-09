Black Panther: Wakanda Forever in copertina su Empire!

L’uscita di Black Panther: Wakanda Forever si avvicina, e così Empire Magazine ha dedicato la cover story del nuovo numero (“l’emozionante storia di un film impossibile”) al blockbuster dei Marvel Studios, con due immagini inedite.

Nella prima cover vediamo Angela Bassett (la Regina Ramonda), Letitia Wright (Shuri) e Tenoch Huerta (Namor), mentre nella seconda, riservata agli abbonati, c’è proprio un collage realizzato dalla scenografa Hannah Beachler per concettualizzare il copricapo di Namor.

Potete vederle qui sotto!

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever vede nel cast anche Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Fonte: Empire