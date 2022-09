Black Panther: Wakanda Forever, uno sguardo ai costumi del film Marvel Studios

Alla D23 Expo, la Disney e i Marvel Studios hanno portato in esposizione i costumi di Black Panther: Wakanda Forever, la pellicola diretta da Ryan Coogler in uscita il 9 novembre nei cinema italiani.

Grazie alla galleria fotografica pubblicata da Comic Book su Instagram possiamo dare uno sguardo a quelli che i visitatori della D23 Expo hanno potuto vedere da distanza ravvicinata:

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

