Black Panther: Wakanda Forever, la scenografa sottolinea un dettaglio che collega Namor a Killmonger

In occasione di Wakanda Forever: The Offical Black Panther Podcast, la scenografa Designer Hannah Beachler ha parlato del film di Ryan Coogler sottolineanto un aspetto che collega i due antagonisti delle pellicole sulla Pantera Nera, Killmonger e Namor:

Ryan [Coogler] ha avuto questa fantastica idea di dare più nomi agli antagonisti, specialmente quando si parla di persone indigene, perché in un certo senso per farti stare al tuo posto non scelgono mai un solo nome. Ecco perché Killmonger aveva tanti nomi ed ecco perché succede lo stesso con Namor. Anche se per la sua gente è il Ku’kul’kan…