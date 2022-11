Black Panther: Wakanda Forever, la produzione ha realizzato un documento di 200 pagine sulla storia di Talokan

Per aiutare la squadra di effetti visivi a dare vita a Talokan in Black Panther: Wakanda Forever, la produzione ha fornito agli artisti tutti gli strumenti per conoscere il mondo sottomarino di Namor nel dettaglio.

Come raccontato a SlashFilm dal supervisore degli effetti visivi della Weta Chris White, al regno è stato dedicato un documento decisamente approfondito:

Talokan è una città gigantesca ed è circondata da diverse città. Questo è stato il mio primo progetto Marvel, ma appena abbiamo iniziato la lavorazione la produzione ci ha fornito una Bibbia di Talokan, un documento di 200 pagine pieno della loro storia, degli strumenti che hanno costruito, dell’architettura, delle influenze e di come siano arrivati in America Centrale. Ho trovato stupefacente la storia che hanno creato. Viene tutto riassunto in quattro minuti o giù di lì, ma hanno pensato a ogni dettaglio.

Black Panther: Wakanda Forever, diretto da Ryan Coogler, è al cinema dal 9 novembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

