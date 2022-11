Black Panther: Wakanda Forever, il montatore parla della durata iniziale e di una sottotrama rimossa

In una recente intervista con Newsweek Michael P. Shawver ha parlato del montaggio di Black Panther: Wakanda Forever e ha non solo svelato alcuni momenti tagliati e una curiosità sulla scena dei titoli di coda, ma anche alcuni dettagli sulla struttura del film.

Inizialmente, infatti, il montaggio durava ben 4 ore e mezza, perciò è stato necessario apportare diverse modifiche prima di arrivare al minutaggio finale di 2 ore e 40 minuti.

La scena in cui Namor mostra Talocan a Shuri inizialmente era più lunga e prevedeva addirittura una sottotrama che avrebbe dovuto coinvolgere anche Riri:

C’era una trama in cui Shuri e Riri lavoravano insieme per aiutare Namor a fare una cosa a Talocan, era un’occasione di legame per loro due, è lì che sentivano la loro intesa tra scienziate brillanti.

Tagliare la sequenza ha comportato alcuni problemi:

Togliere quella sezione ci ha risolto un problema, ma ne ha creati altri, perché poi ci è sembrato che Riri non fosse più coinvolta nella storia. Era diventata un MacGuffini piuttosto che un vero personaggio, perciò abbiamo dovuto trovare un modo per correggere la rotta.

Hanno così approfittato delle riprese aggiuntive per inserire una scena in cui Shuri e Riri inventano un piano per sconfiggere Namor impedendogli di assorbire l’ossigeno dalla pelle, ma hanno poi dovuto apportare dei cambiamenti alla parte centrale:

Rimossa quella sezione c’era molto meno rapporto, ma anche meno trama. Perciò ci siamo detti: “Ok, mentre Shuri è lì sotto [a Talocan], c’è bisogno che Ramonda sia più attiva nel cercare di riprendersi sua figlia, e dobbiamo coinvolgere Lupita [Nyong’o, che interpreta Nakia] più velocemente nella storia“.

