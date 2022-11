Black Panther: Wakanda Forever, l’easter egg legato ad Ant-Man

In una delle prime sequenze di Black Panther: Wakanda Forever, ora al cinema, è presente una strizzata d’occhio ad Ant-Man, che l’anno prossimo sarà protagonista di un altro film.

In una sequenza con protagonista il giornalista della CNN Anderson Cooper, infatti, viene annunciata la morte di T’Challa. Mentre il giornalista racconta l’accaduto, in basso scorrono alcune notizie secondarie e una riguarda proprio il personaggio interpretato da Paul Rudd.

Viene infatti annunciato che Scott Lang ha pubblicato il suo libro Look Out For the Little Guy e che quindi inizierà un tour promozionale. Già in Ms Marvel, ricordiamo, il personaggio era stato protagonista di un piccolo easter egg visto che si parlava del suo podcast in cui intervistava altri Avengers, Big Me Little Me.

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania, da febbraio al cinema, apprenderemo a quanto pare della sua carriera di scrittore.

Il film è al cinema dal 9 novembre.

