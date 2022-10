Black Panther: Wakanda Forever, previsto un esordio da record al box-office americano

Manca meno di un mese all’arrivo nei cinema di Black Panther: Wakanda Forever, la nuova pellicola prodotta dai Marvel Studios. Il kolossal cinefumettistico sarà difatti in sala dal 9 novembre in Italia e dall’11 negli Stati Uniti. Ecco dunque arrivare online le prime stime sul tracking del blockbuster, stime che fanno ben sperare tanto la divisione cinematografica della Casa delle Idee quanto gli esercenti cinematografici.

Secondo quanto riportato da Box Office Pro, Black Panther: Wakanda Forever potrebbe incassare, nel primo fine settimana di permanenza nei cinema nordamericani, una cifra che dovrebbe spaziare fra i 180 e i 225 milioni di dollari. Numeri, attualmente ancora potenziali, che sono di tutto rispetto. Anche se il lungometraggio dovesse assestarsi sulla parte bassa della forbice si piazzerebbe comunque al terzo posto fra i film dei Marvel Studios che hanno incassato di più. E c’è dell’altro: se, come previsto dalle stime, il film spazierà nel range citato stabilirà un vero e proprio record d’incasso per il mese di novembre stabilendo il miglior esordio di sempre al botteghino per un lungometraggio distribuito nel periodo in questione. Attualmente, il record è ancora in mano a Hunger Games: la ragazza di fuoco, con 158.1 milioni di dollari.

Fra i punti di forza a favore della pellicola c’è, sicuramente, quello di essere il seguito di un cinecomic estremamente popolare che ha il compito di raccontare chi erediterà il testimone di Chadwick Boseman, l’interprete di T’Challa tragicamente scomparso per un tumore alla fine di agosto del 2020. Un elemento, questo, che potrebbe allo stesso tempo anche “minare” la popolarità di Black Panther 2 perché il lungometraggio non sarà un’opera postuma dell’attore, come avvenuto con Il Cavaliere Oscuro e Fast & Furious 7 per, rispettivamente, Heath Ledger e Paul Walker. Box Office Pro scrive anche che, nonostante in questo periodo di crisi della sala il pubblico sembra sempre particolarmente propenso ad andare a vedere i film evento, il tiepido apprezzamento della stampa delle ultime opere targate Marvel Studios potrebbe influire negativamente sulla percezione del progetto.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever arriverà al cinema il 9 novembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Box Office Pro