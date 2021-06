Le riprese di, sequel di Black Panther, sono cominciate ieri ai Pinewood Studios di Atlanta.

A confermarlo è stato Kevin Feige in persona a Variety durante la premiere americana di Black Widow, dal 7 luglio nelle sale italiane.

“È chiaramente molto commovente farlo senza Chad” ha commentato il presidente dei Marvel Studios. “Ma tutti sono emozionatissimi di riportare il mondo del Wakanda al pubblico e ai fan. Realizzeremo un film che avrebbe reso Chad fiero di noi“.

Feige ha inoltre precisato che “tutto il cast originale” tornerà nella nuova storia.

In occasione dell’Investor Day della Disney, lo scorso dicembre, i Marvel Studios hanno annunciato anche alcune novità su Black Panther: Wakanda Forever come il fatto che la pellicola non uscirà a maggio 2022 come inizialmente previsto, ma l’8 luglio 2022.

In tale occasione è stato inoltre confermato che il film inoltre non continuerà a raccontare la storia di T’Challa, ma anzi la produzione “onorerà l’eredità di Chadwick Boseman” scegliendo di non affidare il ruolo ad un altro attore. Kevin Feige ha spiegato, infatti, che il sequel “continuerà a esplorare il mondo incredibile di Wakanda e tutti i personaggi diversificati e ricchi presentati nel primo film“.