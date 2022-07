Black Panther: Wakanda Forever, i nuovi set LEGO spoilerano l’erede di T’Challa?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Al panel dei Marvel Studios tenutosi al Comic-Con di San Diego, Black Panther: Wakanda Forever è stato un grande protagonista. La divisione cinematografica della Casa delle Idee ha mostrato il primo teaser trailer del blockbuster e ha spiegato che la pellicola avrà il compito di chiudere la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Il filmato promozionale non ha ovviamente chiarito chi sarà a ereditare da T’Challa (Chadwick Boseman) il costume di Black Panther. Fin da quando è arrivata la notizia della scomparsa dell’attore alla fine di agosto del 2020, in molti hanno ipotizzato che il nuovo, anzi, la nuova Black Panther sarebbe stata Shuri, la sorella di T’Challa interpretata da Letitia Wright.

Come spesso avviene in casi come questo, una possibile indicazione – se non un vero e proprio spoiler – potrebbe essere arrivato grazie alle immagini dei set LEGO basati su Black Panther: Wakanda Forever. Nelle foto, che potete ammirare su Brickset, Shuri indossa un costume con artigli ai piedi molto simile a quello che possiamo avvistare nei segmenti finali del trailer. Chiaramente, per ricevere conferme in materia, dovremmo attendere ancora un po’ anche perché non sempre i set LEGO sono “narrativamente attendibili” al 100% proprio perché il reveal delle varie immagini pubblicitarie dei prodotti del colosso danese del giocattolo, arrivano online svariate settimane prima dell’effettiva uscita di un dato film o serie TV e potrebbero anche finire per essere dei piccoli “depistaggi”.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

