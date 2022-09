Black Panther: Wakanda Forever, Lupita Nyong’o parla dei temi che affronterà il film

Durante una recente intervista con il New York Times, Lupita Nyong’o ha parlato dei temi di Black Panther: Wakanda Forever, la pellicola diretta da Ryan Coogler in uscita il 9 novembre nei cinema italiani, e delle differenze rispetto al primo capitolo.

Ecco le parole dell’attirce:

La sottovalutazione delle donne a causa del loro sesso non esiste in Wakanda. Lo abbiamo già visto nel primo film ed è un motivo per cui ha avuto un tale impatto.

Questo nuovo film porta avanti l’idea che certe cose in quel mondo non esistono. Quello che mettiamo in discussione non è il loro essere donne, ma le loro convinzioni, le passioni, gli amori, le argomentazioni, rendendo tutto molto drammatico.

La speranza è che il mondo possa guardarlo e trarne beneficio, nonostante tutto.