Black Panther: Wakanda Forever, il montatore svela un dettaglio sulla scena dei titoli di coda

In una recente intervista con Newsweek Michael P. Shawver ha parlato del montaggio di Black Panther: Wakanda Forever e ha non solo svelato alcuni momenti tagliati, ma anche una curiosità sulla scena dei titoli di coda.

Nei pani iniziali, infatti, la sequenza non avrebbe dovuto apparire nei titoli di coda. Allo stato attuale, il film termina con Shuri che accetta a tutti gli effetti la morte di suo fratello e inizia a piangere dopo che alcune immagini di Chadwick Boseman scorrono sullo schermo. A quel punto cominciano i primi titoli di coda e solamente dopo assistiamo alla sequenza in cui Shuri conosce il figlio di T’Challa e Nakia.

Come raccontato da Shawver:

In origine, lei chiude gli occhi, accetta tutto e inizia a voltare pagina, e subito dopo si vedono Nakia e il giovane T’Challa dietro di loro. Ci siamo detti che la sequenza avrebbe ostacolato il viaggio di Shuri, quel colpo di scena avrebbe distolto l’attenzione e non sarebbe dovuto succedere. Doveva esserci lei al centro. Perciò in fase di montaggio abbiamo proposto di spostarla.