Black Panther: Wakanda Forever, Namor non è stato introdotto prima nell’Universo Marvel a causa di problemi di diritti

Come sappiamo, EW ha dedicato un lungo speciale a Black Panther: Wakanda Forever, rivelando alcune curiosità sul film grazie alle dichiarazioni di regista e attori.

All’interno del pezzo si parla anche di Namor e viene ribadito che il personaggio non è stato inserito prima nell’Universo Marvel a causa di problemi legati ai diritti di sfruttamento del personaggio. Nei piani iniziali ci sarebbe dovuto essere un riferimento diretto al personaggio nei titoli di coda di Black Panther, ma poi c’è stata una marcia indietro da parte della produzione.

Creato da Bill Everett nel 1939, Namor avrebbe dovuto avere un film tutto suo già anni fa. I diritti del personaggio erano finiti alla Universal (lo stesso studio che poi avrebbe avuto Hulk) e in effetti per oltre un decennio la major e la Marvel svilupparono un film in stretta collaborazione.

La cosa si tramutò in niente di fatto, così molto tempo, quando nel 2014 la stampa chiese a Kevin Feige se la Universal fosse ancora in possesso dei diritti del personaggio e stesse realizzando un film, il presidente rispose: “No“. Sottolineò poi che “sì“, i Marvel Studios avrebbero potuto realizzarne uno, “ma è più complicato di quanto si pensi. Mettiamola così, ci sono degli ostacoli che non rendono le cose facili“.

“Ci sono contratti più vecchi che coinvolgono altre parti, il che significa che dobbiamo risolvere le cose prima di procedere” disse Feige all’epoca.

Nel 2018 Feige ribadì la sua posizione, spiegando che i diritti di Namor “non sono limpidi quanto quelli della maggior parte dei personaggi” sotto il controllo dei Marvel Studios come Thor, Iron Man e Captain America.

Dopo una proiezione di Black Panther alla fine del 2018, il presidente dei Marvel Studios ammise che Namor sarebbe stato utilizzabile e che si sarebbe dovuto decidere “se e quando introdurlo“. Alla fine quel compito spetterà a Wakanda Forever.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever arriverà al cinema il 9 novembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.