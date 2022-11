Black Panther: Wakanda Forever, cosplayer e altre sorprese alla proiezione evento ad Arcadia Cinema

Ci siamo: domani sera 9 novembre alle ore 21:00 si terrà ad Arcadia Cinema di Melzo, nella gigantesca Sala Energia, la proiezione evento di Black Panther: Wakanda Forever organizzata assieme a noi di BadTaste.it!

Per l’occasione, i partecipanti riceveranno un albo a fumetti in omaggio (fino a esaurimento scorte) e potranno fare tantissime foto con i cosplayer di LePrincipesseDisney, che saranno presenti con il costume tradizionale di Pantera Nera (gianni_supereroe), il costume genderbend (_alecantuti_) e quello di Shuri senza maschera (@miraincosplay)!

Dopo la proiezione, come sempre, registreremo le reazioni del pubblico per realizzare un video da condividere sul sito e sui social.

A seguire trovate i link per le prenotazioni degli spettacoli delle sale Arcadia: per partecipare all’evento con Badtaste.it la proiezione è quella delle 21:00 del 9 novembre in Sala Energia a Melzo.

Spettacoli in Sala Energia PLF a Melzo e Stezzano : https://bit.ly/3y9GI1W

: https://bit.ly/3y9GI1W Spettacoli in Versione Originale Sottotitolata: https://bit.ly/3CuqCT6

Spettacoli in altre sale: https://bit.ly/3EkECQG

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever arriverà al cinema il 9 novembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.