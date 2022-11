Black Panther: Wakanda Forever, quando è ambientato il film?

Il produttore dei Marvel Studios Nate Moore ha parlato con CinemaBlend di quando è ambientato Black Panther: Wakanda Forever, nei cinema dalla settimana prossima.

Moore ha chiarito la posizione del film di Ryan Coogler nella cronologia dell’Universo Marvel spiegando:

Il film chiaramente è ambientato dopo Spider-Man: No Way Home ed Eternals. Credo sia, potenzialmente, contemporaneo a Thor: Love and Thunder visto che New Asgard esiste nel nostro film. E quasi in contemporanea con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che arriverà tra febbraio e marzo.