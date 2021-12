LEGGI ANCHE – Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever non ripartiranno prima della fine di gennaio 2022

In attesa che le riprese diprendano nuovamente il via, arrivano notizie riguardanti la colonna musicale del cinecomic Marvel.

Secondo Metro UK i Marvel Studios avrebbero ingaggiato artisti del calibro di Doja Cat (“Boss Bitch”), Giveon (Drake’s “Chicago Freestyle,” Justin Bieber’s “Peaches”), Brent Faiyaz (“Gravity,” “Wasting Time”), Solange (“Electric Lady,” “Almeda”) e The Weeknd per scrivere nuove canzoni per l’atteso cinecomic.

Ovviamente vi terremo aggiornati su qualsiasi sviluppo.

L’anno prossimo ripartiranno le riprese del sequel di Black Panther – intitolato Wakanda Forever – e ricordiamo per molto tempo si è vociferato che ci fosse anche un po’ di spazio per l’attore, anche se non si cono ancora aggiornamenti.

Scritto da Coogler assieme a Joe Robert Cole, Black Panther: Wakanda Forever vedrà nel cast, assieme a Letitia Wright, anche Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne. Il film non continuerà a raccontare la storia di T’Challa, ma la produzione “onorerà l’eredità di Chadwick Boseman” scegliendo di non affidare il ruolo ad un altro attore. Il sequel “continuerà a esplorare il mondo incredibile di Wakanda e tutti i personaggi diversificati e ricchi presentati nel primo film“.

