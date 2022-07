Black Panther: Wakanda Forever, il teaser trailer raggiunge 172 milioni di visualizzazioni in 24 ore

Variety riporta i dati di visualizzazione del primo trailer di Black Panther: Wakanda Forever presentato sabato notte durante il San Diego Comic-Con.

L’anteprima al film di Ryan Coogler atteso per il 9 novembre in Italia ha ottenuto 172 milioni di visualizzazioni in 24 ore, raddoppiando le cifre raggiunte dal teaser trailer del primo film (88 milioni).

Il teaser ha avuto anche un impatto sui social, con il film che ha raggiunto 893.000 menzioni, mentre Chadwick Boseman, Namor, Shuri, T’Challa, Ryan Coogler e Angela Bassett sono tutti finiti in tendenze assieme all’hashtag #WakandaForever che è rimasto in prima posizione per oltre cinque ore consecutive.

Le visualizzazioni in 24 ore pongono Black Panther: Wakanda Forever tra i migliori debutti di trailer subito dopo il teaser di Spider-Man: No Way Home (355,5 milioni), il teaser di Avengers: Endgame (289 milioni), il trailer finale di Avengers: Endgame (268 milioni), il teaser di Avengers: Infinity War (230 milioni), il teaser di Thor: Love and Thunder” teaser (209 milioni) e il trailer finale di Avengers: Infinity War (179 milioni).

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

