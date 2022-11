Black Panther: Wakanda Forever, Tenoch Huerta esclude un legame romantico tra Namor e Shuri

Nel corso di un’intervista con Rolling Stone, Tenoch Huerta ha parlato di Black Panther: Wakanda Forever e nello specifico del rapporto tra Namor e Shuri.

L’attore ha escluso che tra i due ci fosse un legame di natura romantica:

Non l’ho trovato romantico, no. L’ho trovato umano e intimo. Insomma, condividono la stessa radice e anche la stessa minaccia. Entrambi affrontano minacce dai paesi occidentali come gli Stati Uniti e la Francia a causa del Vibranio e delle risorse naturali. Trovano un legame in questo senso.

Ha poi aggiunto:

La cosa bella di quel rapporto è che non necessita di essere romantico per essere profondo, non deve essere romantico per essere intimo e luminoso. Ed è questa la cosa bella, no? Odio l’amore romantico, lo trovo veleno [ride]. Questi personaggi creano qualcosa di magico.