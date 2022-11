Black Panther: Wakanda Forever, Tenoch Huerta scherza sui genitali di Namor ridotti in digitale

Rolling Stone ha chiesto a Tenouch Huerta, il volto di Namor in Black Panther: Wakanda Forever, se fosse al corrente di un tweet virale incentrato sul suo personaggio.

Come vi abbiamo raccontato, alcuni fan hanno hanno notato una modifica che è stata fatta in post-produzione ai genitali di Namor che, a quanto pare, sono stati ridotti sul grande schermo rispetto a quanto visto nei primi materiali promozionali approdati in rete.

GIVE NAMOR HIS PENIS BACK pic.twitter.com/t5cdrtf0HC — soup ☆ ☻ !! loves libras (real) (@belovasoup) November 15, 2022

Ecco la risposta dell’attore:

“[Ride] L’unica cosa che posso dire è che la foto originale è quella a destra. Quella senza! È quella l’originale. No, suvvia, non voglio mentire alle persone. Noi uomini abbiamo una mascolinità fragile, ma non in quel senso. Diciamo che quella destra è quella vera.

Huerta ha poi parlato della necessità di tenere a bada la dieta in vista della prossima apparizione di Namor dopo Black Panther 2:

Mi preoccupa la cosa! No davvero, è un bel problema, non posso ridurre la quantità di tacos d’ora in avanti! Il mio allenatore me l’ha detto: “Ok, adesso puoi riposare, prenditi il tuo tempo e stai tranquillo. Ma non esagerare, perché se devi tornare a interpretare Namor ancora, devi rifare tutto da capo. Meglio se stai attento e non esageri con i tacos“.

