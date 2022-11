Black Panther: Wakanda Forever, tutte le tracce della soundtrack

Il sito ufficiale della Marvel ha svelato tutto quello che c’è da sapere sulla soundtrack di Black Panther: Wakanda Forever, la pellicola dei Marvel Studios in uscita il prossimo 9 novembre nelle sale cinematografiche dello stivale.

“Black Panther: Wakanda Forever Music From and Inspired By” propone 19 canzoni inedite, la partecipazione di 40 artisti internazionali in aggiunta a Lift me up, il nuovo brano di Rihanna.

Il compositore Ludwig Göransson, già dietro alla colonna sonora del primo Black Panther, spiega così l’approccio verso la soundtrack che lui e il regista Ryan Coogler hanno voluto assemblare:

Ryan ed io abbiamo discusso dell’importanza che aveva il creare un viaggio immersivo di suoni e voci. Se impiegavamo un brano nella pellicola doveva essere usato interamente e doveva essere collegato alla storia. Tematicamente, volevamo che le persone venissero guidate da un sentimento di dolore a uno di celebrazione. Quando ascolti la colonna sonora, puoi chiudere gli occhi e rivivere l’esperienza del film. Erano queste le nostre intenzioni.

Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By soundtrack, prodotto da Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Archie Davis e Dave Jordan, sarà acquistabile a partire dal 4 novembre. Quello con la partitura musicale composta da Ludwig Göransson sarà invece disponibile dall’11 novembre.

Ecco, a seguire, tutte le tracce offerte dalla soundtrack e l’elenco degli artisti presenti:

Lift Me Up Performed by Rihanna Love & Loyalty (Believe) Performed by DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna and Busiswa Alone Performed by Burna Boy No Woman No Cry Performed by Tems Árboles Bajo El Mar Performed by Vivir Quintana and Mare Advertencia Con La Brisa Performed by Foudeqush and Ludwig Göransson La Vida Performed by Snow Tha Product featuring E-40 Interlude Performed by Stormzy Coming Back For You Performed by Fireboy DML They Want It, But No Performed by Tobe Nwigwe and Fat Nwigwe Laayli’ kuxa’ano’one Performed by ADN Maya Colectivo: Pat Boy, Yaalen K’uj, All Mayan Winik Limoncello Performed by OG DAYV featuring Future Anya Mmiri Performed by CKay featuring PinkPantheress Wake Up Performed by Bloody Civilian featuring Rema Pantera Performed by Alemán featuring Rema Jele Performed by DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna and Busiswa Inframundo Performed by Blue Rojo No Digas Mi Nombre Performed by calle x vida and Foudeqush Mi Pueblo Performed by Guadalupe de Jesús Chan Poot

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever arriverà al cinema il 9 novembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazi dei commenti qua sotto!

FONTE: Marvel