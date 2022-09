Black Panther: Wakanda Forever, Winston Duke parla di come lo Schiocco abbia cambiato M’Baku

Comicbook.com ha incontrato Winston Duke alla D23 Expo per parlare di Black Panther: Wakanda Forever, nei cinema dal prossimo novembre.

L’attore ha parlato nello specifico di come lo Schiocco di Thanos abbia cambiato tutto:

Credo che M’Baku sia stato costretto a tenersi al passo con i tempi, perciò il suo ruolo è cambiato. È sopravvissuto allo Schiocco e adesso fa parte del Consiglio Tribale, pertanto lo troviamo più rivolto in avanti e meno arroccato. È stato praticamente costretto a far parte della collettività in modo trasparente, perciò lo trovo fichissimo per lui, visto che lo vedrete coinvolto in dinamiche completamente diverse.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Angela Basset, oltre che da Dominique Thorne e Tenoch Huerta.

