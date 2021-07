Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Come da tradizione, anche inè presente una scena dopo i titoli di coda: è alla fine fine, e l’abbiamo descritta nel dettaglio qui

Ma come è nato il cameo di Julia Louis-Dreyfus nei panni della Contessa Valentina Allegra de Fontaine, già vista peraltro in The Falcon and the Winter Soldier (il piano iniziale, in realtà, era che il personaggio debuttasse prima al cinema e poi nella serie, visto che Black Widow doveva uscire un anno fa).

Lo ha raccontato la regista Cate Shortland in un’intervista su GamesRadar:

Parlai con la regista della serie, ci ragionammo insieme. E quando Julia è arrivata sul set… è stata perfetta sotto ogni punto di vista. Aveva già deciso molte cose di come avrebbe interpretato il personaggio. Era come se noi fossimo lì ad assistere, come se io non aspettassi altro che il suo autografo. Ho un debole per lei. Penso sia grandiosa. Ricordo di aver visto intere stagioni di Veep in aereo, piangendo dal ridere. Ed è una donna stupenda.

Qualche giorno fa, la regista aveva menzionato la scena anche in un’intervista su Deadline, svelando un dettaglio in proposito: la sequenza non è stata girata, infatti, durante la prima sessione di riprese nel 2019, ma durante la fase di pick-up:

L’abbiamo girata una volta tornati negli Stati Uniti dall’Europa. La sequenza è stata girata durante la sessione di pick-up a inizio 2020, proprio prima del Covid.

BLACK WIDOW: LA TRAMA

Nel film, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

Vi ricordiamo che ogni giovedì, a partire dalle ore 17, parleremo della nuova puntata di Loki in una live ricca di spoiler e congetture varie ed eventuali ospitata sul nostro canale Twitch!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!