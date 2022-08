Black Widow: la creatrice di She-Hulk rivela la sua idea scartata per il film Marvel

In un’intervista con The Wrap, Jessica Gao, creatrice della serie She-Hulk, attualmente in onda su Disney+, ha raccontato di aver proposto alla Marvel un’idea, poi scartata, per il film Black Widow, arrivato nelle sale lo scorso anno. Ecco le sue parole:

In pratica era una storia alla L’ultimo contratto per Vedova Nera. In pratica si scopre che al liceo, come spia adolescente/agente russa, è stata piazzata in un liceo americano, perché doveva assassinare il padre di qualcuno e poi, 20 anni dopo, torna alla reunion del liceo e deve affrontare le conseguenze di questa falsa identità in cui ha tradito tutte queste persone al liceo.

Gao ha successivamente parlato con la Marvel anche per altri due film (Captain Marvel e Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli) e, anche se non ha ottenuto il lavoro per nessuno di questi, non si è mai data per vinta. Anzi, essere già stata in contatto con i dirigenti le si è rivelato fondamentale quando poi ha proposto le sue idee per She-Hulk:

Sono convinta che ogni opportunità che perdi in realtà ti prepara per qualcos’altro. Credo davvero di non aver ottenuto nessuno dei tre lavori per i film Marvel perché mi stava portando a questo punto. Perché quello che mi ha fatto davvero bene è che ogni volta che mi sono proposto a Kevin [Feige], a Lou [D’Esposito], a Victoria [Alonso] e a Brad [Winterbaum], ho avuto modo di passare un’ora con loro, di sparare cazzate, di stare insieme e di chiacchierare. Poi ho potuto presentare il mio film. Poi, ovviamente, mi rifiutano con tutto il cuore. Ma ogni volta che andavo a proporre un’idea, era come se dicessi: “Ehi, come va? È il periodo dell’anno in cui mi rifiutate di nuovo? Figo. Che cosa avete fatto da quando mi avete rifiutato?“. Ha reso l’ambiente molto accogliente.

Ogni volta, loro mi hanno conosciuto meglio e io ho conosciuto meglio loro. Quando sono arrivata a proporre la mia idea per She-Hulk, credo che avessero dimestichezza su quale fosse il mio senso dell’umorismo. Avevano un’idea precisa del tipo di scrittrice che ero, del tipo di storia che costruivo. Avevano un’ottima indicazione di cosa fossi. Penso che questo abbia davvero aiutato a vendere [la mia idea], perché non sono venuti da me a freddo. Avevano già parlato con me così tante volte da capire le stranezze, le sfumature e le piccole cose che infondo in ogni cosa.