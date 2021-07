Se le premesse sono queste, sarà un grandissimo weekend al box-office americano:ha infatti incassato 13.2 milioni di dollari alle anteprime di giovedì sera negli Stati Uniti, un risultato oltre le aspettative e un nuovo record pandemico. A segnare i record precedenti in tempo di pandemia erano stati prima A Quiet Place 2 a fine maggio (4.8 milioni) e poidue settimane fa (7.1 milioni di dollari). È una cifra più simile a quella incassata da cinecomic pre-pandemici come(15.4 milioni) e(14.5 milioni).

Si tratta di un grandissimo risultato che sposta al rialzo le previsioni per gli incassi del weekend: non saranno i 100 milioni sperati da alcuni troppo ottimisti, ma verosimilmente la pellicola dei Marvel Studios incasserà 80 milioni di dollari in tre giorni, battendo i 70 milioni raggiunti due settimane fa da Fast & Furious 9. Ant-Man and the Wasp raccolse 11.5 milioni alle anteprime e chiuse il primo weekend a 76 milioni di dollari. Un’ottima notizia per i cinema e anche per le major: questo succedersi di grandi blockbuster è esattamente la boccata d’aria fresca che aspettava l’industria da marzo del 2020.

È ancora da vedere l’effetto che l’uscita in contemporanea su Disney+, con Accesso VIP, avrà sui risultati di Black Widow al botteghino. In molti ritengono che rendere disponibile un grande blockbuster in entrambe le modalità penalizzi gli incassi cinematografici, che tendenzialmente sono quelli che generano più profitti.

Fonte: BOM