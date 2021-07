Promessa mantenuta:ha infranto il record del maggiore incasso nel giorno d’esordio negli Stati Uniti da quando è iniziata la pandemia, e si prepara a battere anche il record del maggiore incasso nel weekend di lancio.

Il cinecomic dei Marvel Studios ha infatti incassato ben 39.5 milioni di dollari in 4.160 cinema in Nordamerica, una cifra che include i 13.2 milioni delle anteprime di giovedì e che è da considerarsi davvero notevole se si pensa che non solo sono ancora in vigore alcune limitazioni nella capienza dei cinema (e alcuni cinema in Canada sono ancora chiusi), ma anche che il film è disponibile in contemporanea su Disney+ con Accesso VIP. È il decimo miglior giorno d’esordio a luglio della storia.

Le nuove proiezioni sul weekend parlano di circa 87 milioni di dollari in tre giorni, un nuovo record ben al di sopra dei 70 milioni incassati da Fast & Furious 9 due settimane fa. Spider-Man: Far From Home, due anni fa, debuttò con 92.5 milioni di dollari: c’è ancora chi prevede che il cinecomic possa sfiorare quella cifra domenica sera, ma è comunque una buona notizia per l’industria che ha bisogno di messaggi chiari sul ritorno al cinema degli americani.