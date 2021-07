Sarebbe bello se me lo facessero sapere. Uomo avvisato mezzo salvato. Oramai possono fare qualunque cosa, questa potrebbe essere un’intervista deepfake per quanto ne sappiamo.

Era settembre 2019 quando Deadline svelò che i Marvel Studios stavano pianificando un cameo di Robert Downey Jr in. Pochi mesi più tardi, l’attore commentò così la notizia

Secondo alcuni, c’era la possibilità che nel film venissero incluse delle sequenze tagliate da Captain America: Civil War (Black Widow è infatti ambientato poco dopo i fatti del blockbuster dei Fratelli Russo).

Ora la regista Cate Shortland conferma che ci furono discussioni a riguardo, e spiega perché si decise di fare altrimenti:

Inizialmente abbiamo discusso davvero di tutto, riguardo tutti i vari personaggi. Ma alla fine è stata presa una decisione, e penso che in questo Kevin Feige sia stato fantastico, perché disse: “Credo che non abbia bisogno dei ragazzi”. Non volevamo che sembrasse come se avesse bisogno di aiuto. Volevamo che fosse autonoma. E lo è.