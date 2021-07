Attenzione: l'articolo contiene spoiler

riporta in auge la tradizione dei Marvel Studios di regalare ai fan una scena aggiuntiva alla fine dei titoli di coda, saltata conper volontà dei registi.

Cate Shortland ne ha parlato brevemente nel corso di un’intervista con Deadline svelando un dettaglio in proposito: la sequenza non è stata girata, infatti, durante la prima sessione di riprese nel 2019, ma durante la fase di pick-up:

L’abbiamo girata una volta tornati negli Stati Uniti dall’Europa. La sequenza è stata girata durante la sessione di pick-up a inizio 2020, proprio prima del Covid.

Passiamo allora alla descrizione, chiaramente spoilerosa.

La sequenza si apre con Yelena Belova (Florence Pugh) che fa visita alla tomba di Natasha Romanoff, ha un cane e porta in mano un orsacchiotto che poggia sulla tomba di Vedova Nera. Mentre piange si sente il rombo di un’auto, che disturba la sua quiete. Dalla vettura esce un personaggio che abbiamo conosciuto in The Falcon and the Winter Soldier, si tratta della Contessa Valentina Allegra de la Fontaine, interpretata da Julia Louis-Dreyfus.

Nel giro di poco scopriamo che le due si conoscono bene, che Yelena lavora per lei e che Val è giunta per assegnarle un altro obiettivo. La ragazza sembra restia all’inizio, perché era impegnata a porgere cordoglio a sua sorella, così Val le sottolinea che il suo prossimo obiettivo è l’uomo che ha causato la sua morte: Occhio di Falco. Il film si collega quindi direttamente alla serie Hawkeye in arrivo entro la fine dell’anno su Disney+.

Come spiegato da Kevin Feige, la contessa doveva debuttare proprio in questa scena dei titoli di coda prima della serie su Falcon e il Soldato d’Inverno, ma lo slittamento a causa della pandemia ha costretto a un cambio di programma:

C’è un easter egg che doveva essere prima in Black Widow e poi in The Falcon and the Winter Soldier, ma a causa della pandemia c’è stato un cambio di programma, ed è stata l’unica cosa della Fase 4 cambiata. Perciò per i fan di Falcon and the Winter Soldier, c’è qualcosa in serbo per voi in questo film.

Black Widow, lo ricordiamo, uscirà nei cinema americani tra 2 giorni, il 9 luglio e, in contemporanea, sarà disponibile anche su Disney+ con accesso VIP, così come avvenuto con Mulan e Raya e l’ultimo drago.

Nel film, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, il nuovo attesissimo film targato Marvel Studios è dal 7 luglio al cinema in Italiana e dal 9 luglio su Disney+ con Accesso VIP.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!