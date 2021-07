Anche, come i film dell’Universo Cinematografico Marvel, avrà una scena aggiuntiva alla fine dei titoli di coda. È ancora presto per svelarla, ma intantone ha parlato nel corso di un’intervista con Deadline svelando un dettaglio in proposito.

La sequenza non è stata girata, infatti, durante la prima sessione di riprese nel 2019, ma durante la fase di pick-up:

L’abbiamo girata una volta tornati negli Stati Uniti dall’Europa. La sequenza è stata girata durante la sessione di pick-up a inizio 2020, proprio prima del Covid.

Black Widow è l’ultimo film con Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff, ma questo non implica che la storia non possa proseguire in altri modi, magari seguendo altri personaggi:

Credo che queste ragazze debbano spaccare ancora qualche culo. […] Scarlett è felicissima di lasciare la festa, anche perché non è l’ultima ad andarsene, è stata lei a deciderlo. Non credo che sia interessata a tornare al momento.

Black Widow, lo ricordiamo, uscirà nei cinema americani il prossimo 9 luglio e, in contemporanea, sarà disponibile anche su Disney+ con accesso VIP, così come avvenuto con Mulan e Raya e l’ultimo drago. Per quel che riguarda l’Italia, la pellicola arriverà nei cinema il 7 luglio e poi su Disney+ sempre con accesso VIP due giorni dopo.

Nel film, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, il nuovo attesissimo film targato Marvel Studios arriverà il 7 luglio al cinema e il 9 luglio su Disney+ con Accesso VIP.

