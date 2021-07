Nel settembre del 2019 Deadline segnalava con assoluta sicumera checi avrebbe regalato un cammeo del Tony Stark dipubblicando anche alcuni possibili dettagli della cosa. Poi, a gennaio del 2020, era stato il diretto interessato a spiegare di non sapere nulla della questione anche se, chiaramente, nessuno sapeva effettivamente come “tradurre” la dichiarazione: verità o depistaggio?

Ora che, dopo tanti rinvii causa pandemia, Black Widow è finalmente disponibile al cinema e su Disney+, abbiamo tutti avuto la conferma dell’assenza della star che ha dato il via all’Universo Cinematografico della Marvel nel 2008.

Il co-sceneggiatore del cinecomic, Eric Pearson, ha parlato di questa vicenda in una chiacchierata fatta con ComicBook.com in cui ha spiegato:

Mi dispiace davvero per la persona che me l’ha chiesto l’altro giorno perché le ho detto che “Non c’era stata alcuna discussione in materia”, ma in effetti ricordo che, prima del mio arrivo, c’era una versione precedente dello script che recitava letteralmente “Il momento finale di Civil War con Tony e Natasha”, ma si trattava di vecchio footage. Sarebbe stata una maniera per ricordare al pubblico “Hey gente, vi ricordate dove eravamo rimasti? Stiamo riprendendo la storia da questo punto”. Ergo, per quanto ne so, sul set non ci sarebbe stato Robert Downey Jr e si tratta dell’unica volta in cui ho visto il nome di Tony Stark messo lì più che altro per ricordare che il film era ambientato dopo Civil War. Ricordo che quando questi rumour hanno iniziato a circolare ero a Londra, nella nostra War Room e ho iniziato a guardarmi intorno spaesato chiedendo “Stiamo davvero…? Stiamo per…? Ho lo script qua davanti a me e Tony non c’è”. E tutti infatti mi rassicurarono che no, non ci sarebbe stato. Immagino che qualcuno potrebbe essere entrato in possesso di una vecchia versione dello script in cui c’era una roba del genere che, appunto, non era neanche una nuova scena. Altrimenti non saprei che dirvi.