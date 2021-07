, sceneggiatore di, il cinecomic Marvel disponibile al cinema e in streaming su Disney+ con accesso VIP, ha parlato del processo di inserimento di easter egg nel film.

Come raccontato da Pearson, alcune strizzate d’occhio sono puramente casuali, altre invece “suggerite” dai Marvel Studios:

Quando [Yelena] è incavolata con Alexei, doveva sbagliare nome volutamente, così mi è venuto in mente Dinamo Cremisi, lo ricordavo dall’infanzia. Non ho letto fumetti o fatto ricerche, l’ho messo semplicemente nello script pensando: “Se qualcuno alla Marvel ha problemi con questa cosa me lo faranno sapere“. Quando lo hanno letto, nessuno si è lamentato e quindi è rimasto nel copione. A volte la Marvel ti dice: “Oh, ci sarebbe questa cosa da inserire, puoi infilarcela in questo modo“, e non è un obbligo ma un suggerimento che per il 99% è corretto.