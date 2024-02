A quanto pare l’attore britannico Ray Winstone, che ha interpretato il generale Dreykov in Black Widow, può essere inserito in quel club di attori che non hanno gradito particolarmente lavorare con i Marvel Studios.

In una recente intervista col Radio Times Ray Winstone ha difatti spiegato che la sua esperienza con Black Widow è stata piacevole fino al… momento delle riprese aggiuntive. È in quella fase che tutto è precipitato per lui:

È stato andato bene finché non abbiamo dovuto fare le riprese aggiuntive. Poi scopri che sono arrivati alcuni produttori e che hanno giudicato la tua performance come troppo, troppo intensa… È così che lavora Marvel. Può essere devastante per l’anima, specie quando a te sembra di fare un ottimo lavoro.

Winstone spiega che, a quel punto, avrebbe anche abbandonato del tutto il progetto, ma di non averlo potuto fare per via dei vincoli contrattuali:

A quel punto ho detto che “Dovreste fare il recasting della parte perché per me è finita”. Solo che finisci per farlo di nuovo perché sei contrattualmente obbligato a farlo. Altrimenti finisci in tribunale. È come un calcio sui testicoli.

