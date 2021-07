Continua la corsa dial box-office italiano: in vista di un weekend molto particolare (domani sera ci sarà la finale degli europei che probabilmente farà crollare gli incassi), il cinecomic dei Marvel Studios tiene molto bene anche venerdì, incassando 392 mila euro e salendo così a 1.4 milioni di euro in tre giorni. È già diventato il quarto maggiore incasso complessivo dalle riaperture di quest’anno. Entro domenica sera, verosimilmente, supererà i due milioni di euro e diventerà il maggiore incasso del 2021.

Seconda posizione per La notte del giudizio per sempre, che incassa 52 mila euro e sale così a 115 mila euro in due giorni. Un altro horror al terzo posto: A Quiet Place 2 incassa altri 16 mila euro e sale così a 733 mila euro complessivi.

Segue, al quarto posto, The Book of Vision, che incassa 12 mila euro e sale a 26 mila euro in due giorni. Io sono nessuno, al quinto posto, raccoglie 11 mila euro e sale a 180 mila euro complessivi.

L’altra nuova uscita in top-ten è Godzilla vs. Kong, che al settimo posto incassa altri 10 mila euro e sfiora i 20 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 9 / 7 / 2021

BLACK WIDOW – € 392.628 / € 1.404.178 LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE – € 52.095 / € 115.054 A QUIET PLACE 2 – € 16.474 / € 733.235 THE BOOK OF VISION – € 12.701 / € 26.095 IO SONO NESSUNO – € 11.406 / € 180.792 PETER RABBIT 2: UN BIRBANTE IN FUGA – € 10.668 / € 204.667 GODZILLA VS KONG – € 10.521 / € 19.698 NOMADLAND – € 6.754 / € 1.492.460 UNA DONNA PROMETTENTE – € 6.406 / € 258.002 THE CONJURING – PER ORDINE DEL DIAVOLO – € 6.278 / € 2.018.437

Fonte: Cinetel