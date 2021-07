In una recente intervista con Variety è tornata a ribadire cherappresenta il suo ultimo film nei panni di Vedova Nera.

Ecco le sue parole:

Non ho mai la sensazione di aver finito qualcosa, penso sempre a nuovi modi di dire certe battute di film girati 10 anni fa. Sono molto felice del lavoro fatto nell’ultimo decennio alla Marvel e ho chiuso in grande stile con un film di cui vado incredibilmente fiera. Sento che il mio lavoro con Natasha sia concluso, se posso dirlo. Ho esplorato molti aspetti della sua persona e sento che la sua scelta di sacrificarsi per i suoi migliori amici sia stata una scelta fatta attivamente e con determinazione.

Kevin Feige, invece, ha parlato della possibilità che questo non sia l’ultimo film per Vedova Nera, ma non si è sbilanciato:

Forse ce ne saranno altri in futuro, come i fumetti ci hanno insegnato. Qualunque cosa potrebbe essere la risposta alla domanda.

Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, Black Widow è dal 7 luglio al cinema in Italia e dal 9 luglio su Disney+ con Accesso VIP.

Nel film, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

