L’uscita diè (finalmente) sempre più vicina, e in occasione della presentazione del film alla stampa arrivano online maggiori informazioni sull’atteso blockbuster dei Marvel Studios. In particolare, la Disney ha diffuso il pressbook nel quale sono presenti alcune dichiarazioni diriguardo il personaggio di

In Black Widow, infatti, scopriremo di più sul passato del personaggio, ma si tratterà anche – dichiaratamente – di un addio dell’attrice a un ruolo che ha ricoperto fin dal 2010. La Johansson ne ha parlato con ComicBook.com:

Onestamente, è sempre bello lasciare un party quando i festeggiamenti sono ancora in corso, e penso che questo film sia qualcosa di molto vivo, originale e potente, mi fa un gran piacere. Sono felice del lavoro che abbiamo fatto in questi dieci anni e sebbene sia dolceamaro dire addio, quando si ama qualcosa bisogna lasciarla andare!

Dopo Iron Man 2, l’attrice è tornata nei panni di Vedova Nera in The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Black Widow riuscirà a riempire gli spazi vuoti del passato di Natasha, rispondendo soprattutto al mistero che avvolge una frase detta nientemeno che in The Avengers quasi dieci anni fa legata alla città di Budapest.

Nel pressbook, l’attrice parla del significato che ha per Natasha questa città:

Quando abbiamo parlato delle location – quando ancora si poteva viaggiare liberamente – eravamo tutti d’accordo che questo film avrebbe dovuto farci scoprire cosa era accaduto a Budapest. Penso che Natasha sia tormentata, ha un senso di condanna. C’è qualcosa che deve ancora fare, un senso di colpa che la rincorre, tutto legato a ciò che accadde a Budapest. Il film non è dedicato a ciò che accadde lì, ma aiuta a capire il peso che Natasha si porta dietro, questo fardello. È stato un grande punto di partenza per parlare di quello che accade realmente nel film.

Aggiunge il produttore Brian Chapek:

Ciò che la porta a Budapest è un MacGuffin molto importante, con un indizio che le ricorda il passato – un segno che viene da Yelena, che scopre sia a Budapest. Non si vedono da vent’anni.

Black Widow, lo ricordiamo, uscirà nei cinema americani il prossimo 9 luglio e, in contemporanea, sarà disponibile anche su Disney+ con accesso VIP, così come avvenuto con Mulan e Raya e l’ultimo drago. Per quel che riguarda l’Italia, la pellicola arriverà nei cinema il 7 luglio e poi su Disney+ sempre con accesso VIP due giorni dopo.

Nel film, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, il nuovo attesissimo film targato Marvel Studios arriverà il 7 luglio al cinema e il 9 luglio su Disney+ con Accesso VIP.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!