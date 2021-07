Il weekend disi preannuncia decisamente ricco al box-office italiano: il cinecomic dei Marvel Studios, infatti, ieri ha tenuto decisamente bene e nel suo secondo giorno di sfruttamento ha incassato ben 399 mila euro, che sommati ai dati aggiornati di mercoledì (599 mila euro) lo portano a sfiorare il milione di euro in soli due giorni.

Si tratta dell’ennesimo “record pandemico”: nessun film finora aveva raggiunto il milione di euro in così poco tempo. Al momento gli unici tre film ad aver superato questa soglia sono Crudelia, The Conjuring – per ordine del diavolo e Nomadland (due su tre sono Disney). Verosimilmente Black Widow supererà i due milioni nel corso del weekend, diventando il terzo film finora ad aver superato quella soglia, e in breve diventerà il maggiore incasso dal lockdown del 2020: Crudelia infatti è a quota 2.1 milioni, mentre The Conjuring – per ordine del diavolo è a 2 milioni tondi.

Apre al secondo posto La notte del giudizio per sempre, che debutta con 62 mila euro. Chiude il podio A Quiet Place 2, con 16 mila euro e un totale di 716 mila euro.

Le altre nuove uscite: The Book of Vision apre al quarto posto con 13 mila euro, Godzilla vs. Kong apre al settimo con 9.176 euro – ricordiamo che il film è disponibile da mesi in digitale.

INCASSI ITALIA 8 LUGLIO 2021

BLACK WIDOW – € 399.410 / € 999.417 LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE – € 62.715 / € 62.715 A QUIET PLACE 2 – € 16.537 / € 716.488 THE BOOK OF VISION – € 13.393 / € 13.393 PETER RABBIT 2 – € 11.209 / € 193.809 IO SONO NESSUNO – € 10.771 / € 169.127 GODZILLA VS KONG – € 9.176 / € 9.176 CRUDELIA – € 7.532 / € 2.181.533 THE CONJURING – PER ORDINE DEL DIAVOLO – € 7.171 / € 2.011.909 UNA DONNA PROMETTENTE – € 4.958 / € 251.351

Fonte: Cinetel