Durante un’intervista con Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused, David Harbour ha parlato di Black Widow e del fatto che il terzo atto sia stato riconcepito in corso d’opera.

L’attore ha parlato del progetto parlando da Thunderbolts, che era praticamente pronto a partire prima dell’inizio dello sciopero:

Eravamo pronti a partire, mi sa, ma poi credo che abbiano voluto cogliere l’occasione per cambiare alcune cose. La cosa interessante della Marvel, che trovo fantastica, è che rielaborano certe cose anche in grosse produzioni. Come Black Widow, tutto il terzo atto è stato rielaborato durante le riprese, che è incredibile, perciò vogliono quella libertà.